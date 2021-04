Man aangehouden op Schiphol vanwege witwassen

E en 37-jarige man uit Rijsenhout is zondag aangehouden op Schiphol aangehouden op verdenking van witwassen.

De 37-jarige verdachte verbleef tot voor kort in het buitenland. Afgelopen zondag kwam hij aan op Schiphol en is hij daar aangehouden. De man wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De man wordt verdacht van grootschalig witwassen door het oprichten van bedrijven, het gebruik van katvangers en het investeren in onroerend goed.

Tijdens het onderzoek naar deze zaak werden op 5 maart zeven panden en een woning in Haarlemmermeer doorzocht. Hierbij werden medewerkers van de politie betrokken, maar ook de FIOD, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en de gemeente Haarlemmermeer.

