Metronetwerk start weer op na storing beveiligingssysteem

Alle metrolijnen lagen er aan het einde van de middag uit. Het GVB liet weten dat een nieuw metrobeveiligingssysteem de oorzaak was van de storing. "Een nieuw, modern systeem betekent behalve nieuwe techniek ook een nieuwe manier van werken voor medewerkers."

Dat was vandaag dus al merkbaar voor veel reizigers. "Dit systeem nemen we stap voor stap in gebruik. Gisteren en vandaag hebben we daaronder gereden en vandaag hebben we helaas te maken met een storing."