Heel metronetwerk ligt plat door storing nieuw beveiligingssysteem

Alle metrolijnen in Amsterdam liggen momenteel plat. Het zou volgens het GVB gaan om een systeemstoring. Het is nog onduidelijk hoelang het gaat duren voordat de storing is opgelost.

Voor nu zullen reizigers vooral gebruik moeten maken van bovengrondse verbindingen, het is namelijk niet duidelijk hoelang de storing nog gaat duren. "De poortjes die we delen met de NS zijn geopend. Dus mensen kunnen verder reizen met de NS, en er worden pendelbussen op het traject van metro 52 ingezet."

Een woordvoerder van het GVB laat weten dat een nieuw metrobeveiligingssysteem de oorzaak is van de storing. "Dit systeem nemen we stap voor stap in gebruik. Gisteren en vandaag hebben we daaronder gereden en vandaag hebben we helaas te maken met een storing."

'Rekening houden met verstoringen onderweg'

Of deze storing een voorbode is van wat er de komende tijd staat te gebeuren is nog de vraag. "Reizigers zullen in de eerste maanden wel rekening moeten houden met mogelijke verstoringen onderweg. Dit kan variëren van fouten in de reisinformatie, tot het uitvallen van een rit, het tijdelijk uitvallen (van een deel van) een metrolijn of in een heel uitzonderlijk geval het uitvallen van alle metro’s, die dan tijdelijk op stations zullen stilstaan. Helaas is nu dat laatste het geval", stelt de woordvoerder.

"Een nieuw, modern systeem betekent behalve nieuwe techniek ook een nieuwe manier van werken voor medewerkers. Daarnaast kunnen kinderziektes de kop opsteken. Het stap voor stap in gebruik nemen, zorgt er ook voor dat we weten met welke kinderziektes we te maken hebben en hoe we hiermee kunnen omgaan", vertelt de woordvoerder.