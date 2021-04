Dubbel gevoel na eerste testweekend: monumenten twijfelen aan 'nieuw normaal'

Voor de pilot 'testen voor toegang' mochten verschillende monumenten afgelopen weekend hun deuren weer openen. In Naarden verliep die test succesvol, maar toch is er ook twijfel ontstaan over een eventuele testsamenleving. "Wil de consument zich voor ieder uitje laten testen?", vraagt museumdirecteur Pieter Koudijs zich hardop af.

NH Nieuws / Mark Arents

Met een negatief testbewijs en uiteraard een kaartje, kon je dit weekend weer genieten van monumenten door heel Nederland. "Je weet opeens weer waarvoor je het doet", reageert Ellen Snoep, directeur van de Grote Kerk Naarden, die voor het eerst in vier maanden mensen weer mocht rondleiden. "Voor ons is het zo fijn om direct contact te hebben met de bezoekers. Het is jammer dat het weer klaar is." In 't Gooi kon je naast de Grote Kerk ook het Nederlands Vestingmuseum bezoeken. De test was voornamelijk bedoeld om de infrastructuur rond de coronatesten te checken. "Dat werkte uitstekend", vertelt directeur van het Vestingmuseum Pieter Koudijs. "We hebben twee bezoekers moeten helpen met het downloaden van de app, voor de rest wist iedereen meteen hoe het werkte."

Testbereidheid Daarnaast moet uit de pilot blijken of men bereid is zich te laten testen voor evenementen. Dit weekend bleek dat voor de locaties in 't Gooi geen probleem. Beide locaties ontvingen na een stroeve start op vrijdag, meer dan genoeg gasten in het daaropvolgend weekend . "In totaal zijn er zo'n 270 bezoekers geweest", aldus Snoep van de Grote Kerk. Op zondag waren alle tijdvakken van beide monumenten vol geboekt.

Quote "Nu is het nog leuk, maar voor ieder uitje testen? Denk dat men het dan snel beu is" pieter koudijs van het nederlands vestingmuseum

Nu de deuren tot nader order weer gesloten zijn, overheerst er toch twijfel bij beide directeurs. "Ik denk dat wij ook zonder testen genoeg ruimte bieden om veilig open te kunnen", concludeert Snoep. Daarnaast vindt ze het niet prettig dat ze hiermee toch op een bepaalde manier mensen uitsluit. "Mensen moeten nu heel graag willen komen, anders doe je zo'n test niet." Daar sluit Koudijs zich bij aan. "Nu is het nog leuk, maar voor ieder uitje testen? Denk dat men het dan snel beu is." Daarnaast twijfelt hij of een museum als het zijne mensen kan overhalen om zich specifiek voor bezoek te laten testen. "Bezoekers zijn hier gemiddeld twee uur, laat je je daarvoor testen?" Testsamenleving Toch zou het ze niet verbazen als dit experiment uiteindelijk leidend gaat zijn in de heropening van vele branches. "Deze zomer zal het er misschien wel bij horen, gezien de hoge hoeveelheid besmettingen. Al denk ik dat musea met hun strikte protocollen ook zonder testen geen super spread event zullen worden", concludeert Koudijs. "Misschien is het nuttig voor de opstartperiode", aldus Ellen Snoep. "Maar het werkt niet als nieuw normaal."

Meer testevents De hele maand april zijn er verschillende testevents in het kader van 'testen voor toegang. Voor de monumenten zit dat er nu dus op, maar theaters, voetbalstadions en casino's openen de deuren deze maand nog. Bekijk hier een overzicht van de Rijksoverheid met alle evenementen.