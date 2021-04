Pilot 'testen voor toegang' traag van start: "Zeven bezoekers, maar enthousiast"

Een bezoekje aan een museum, concert of voetbalwedstrijd, kan weer dankzij de pilot 'testen voor toegang'. Vanaf vandaag kun je met een negatieve coronasneltest op zak naar geselecteerde evenementen. Beginnend bij musea en monumenten, waaronder de Grote Kerk in Naarden en het Nederlands Vestingmuseum.

De lijst staat bij beiden voor vandaag echter nog niet vol. "Van het weekend wordt het gelukkig drukker, maar vandaag zijn er zeven gasten geweest", vertelt directeur van het Vestingmuseum Pieter Koudijs. Toegang is daar gratis om de drempel te verlagen, maar dat mocht vandaag nog niet baten. "Het kost geld, maar het voel super fijn om weer open te zijn."

Toch zijn de gasten die wel komen enthousiast over de test. "Ik moet eerlijk zeggen: ik kom net van de Keukenhof af", vertelt een bezoeker in het Vestingmuseum. "Ik combineer het gewoon nu het weer kan." Ook in de Grote Kerk zijn bezoekers enthousiast. "Ik had al een online lezing gevolgd over deze schilderingen, maar nu vind ik het leuk om ze in het echt te zien", vertelt een bezoeker.