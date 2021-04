IJkgebouw verkocht en wordt "huiskamer voor de hele buurt"

Restaurant IJkgebouw in Alkmaar is na een jaar in de verkoop te hebben gestaan, verkocht. Leon van Bourgonje (46) uit Warmenhuizen zag met zijn horecagroep De Eendracht ondanks de voortdurende crisis juist een buitenkansje in de locatie. "Het ruime pand en de grond eromheen bieden een ideale plek om straks van start te kunnen."

Hij neemt het roer over van Marcel Hansen en Ramona Nijssen, die het met graffiti bespoten pand in 2016 nieuw leven inbliezen en er een succesvol restaurant van maakten.

Maar wie nu hoopt op wat haute-cuisine en een poepchique restaurant in Alkmaar kan daar alvast naar fluiten."Het wordt echt een huiskamer voor de buurt, met prijzen voor Jan en alleman. We gaan lokale samenwerkingen aan en werken veelal met streekproducten", verklaart Van Bourgonje tegen NH Nieuws.

Zijn achternaam doet wellicht een belletje rinkelen, Leon is de broer van niemand minder dan Martin van Bourgonje van restaurant Merlet in Schoorl, dat onlangs weer werd bekroond met een Michelinster .

Nadat zij door de coronacrisis een schuld van meer dan een half miljoen euro hadden opgebouwd, gooiden ze het restaurant in de verkoop. "Vorig jaar kochten we LadyPapa, het voormalige Nero's in Bergen, maar omdat we pas op 1 maart 2020 van start gingen, vallen we buiten de steunmaatregelen", vertelt Nijssen.

Dat er zo snel een koper zou opduiken, ziet Nijssen als een meevaller, evenals de toezegging van bijna het hele team om mee te verkassen naar hun nieuwe onderneming in Bergen. "Het tekort aan vakmensen is door de crisis alleen maar verergerd. Dat wij al die goede mensen uit ons team kunnen behouden, biedt de kans om ons volledig op onze nieuwe onderneming te storten en écht te shinen in Bergen."

Oud-Hollands gezellig

Van Bourgonje weet nog niet helemaal wat hij wil met de kenmerkende graffiti. Veel van dat werk is volgens hem verouderd. Of het behouden blijft, wordt de komende weken besproken. "We willen dat authentieke karakter behouden, maar maken het warmer met een houten vloer en linnen behang."

De serre blijft in ieder geval bestaan. Een van de mannen die werken aan de verbouwing vertelt: "Er komen klinkers in, dan oogt het nog gezelliger. En de jongens bouwen een kinderhoek. Iedereen is welkom."

