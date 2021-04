AZ-speler Clasie scoort weer na 2,5 jaar: "Knetterhard gewerkt aan zijn fitheid"

AZ won zaterdagavond met 2-0 thuis van Sparta Rotterdam. De Alkmaarders moesten het doen zonder hun geschorste aanvoerder en clubtopscorer Teun Koopmeiners. Zijn plekje op het middenveld werd ingenomen door Jordy Clasie, die na lang blessureleed voor het eerst in de basis stond dit eredivisieseizoen.

Alleen in de achtste finale van de KNVB-beker tegen Ajax-thuis (0-1) speelde de 28-jarige middenvelder vanaf de aftrap. Toen werd hij echter in de rust gewisseld. Tegen Sparta maakte de oud-Feyenoorder bijna 70 minuten vol én belangrijker; de 1-0 kwam van zijn schoen. Zijn eerste goal voor de Alkmaarders. "Ik scoor niet heel vaak. Mijn laatste goal is denk ik alweer twee à drie jaar geleden. Dus het is zeker lekker dat je daarmee het team kan helpen in een vrij moeizame wedstrijd", aldus Clasie, die in oktober 2018 voor het laatst scoorde voor zijn oude werkgever Feyenoord. Tekst loopt door onder de reactie AZ-trainer Pascal Jansen

Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Clasie: "Ik zit natuurlijk in een mindere periode. Door een goal wil ik niet zeggen dat dat gelijk weg is. Laten we hopen dat ik meer van deze kansen zal krijgen." "Jordy is een geweldige persoonlijkheid en belangrijk voor de groep", vertelt AZ-trainer Pascal Jansen over zijn routinier. "Hij heeft knetterhard gewerkt aan zijn fitheid. Vandaag kreeg hij de kans om te starten en dan is het natuurlijk geweldig dat hij de eerste goal ook maakt."

Slordigheden Toch ging ondanks de 2-0 overwinning niet alles goed bij AZ. Jansen stond nagenoeg de hele tweede helft buiten zijn dug-out, in de regen, omdat hij niet tevreden was over het spel van zijn ploeg. "Ik was niet tevreden over de eerste helft. Ik vond ons ons niveau niet halen. De tweede helft ging ik mij er daarom meer mee bemoeien." Over twee weken speelt AZ de volgende competitiewedtrijd. Dan staat de kraker tegen koploper Ajax op het programma.