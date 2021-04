Invallers Clasie en De Wit schenken AZ drie punten tegen Sparta Rotterdam

Door doelpunten van Jordy Clasie en Dani de Wit heeft AZ zaterdagavond in de stromende regen gewonnen van Sparta Rotterdam: 2-0. Het betekende voor Clasie zijn eerste doelpunt in Alkmaarse dienst. Door de winst zet AZ druk op concurrent PSV, dat zondag in actie komt.

Binnen twee minuten had Myron Boadu al de 1-0 moeten maken. Hij werd door Calvin Stengs, die terugkeerde van een lichte blessure, alleen op doelman Maduka Okoye afgestuurd. De spits van AZ verloor het duel oog in oog met de Sparta-keeper.

2,5 jaar geleden

Toch was het snel raak voor de ploeg van trainer Pascal Jansen. Na een hoekschop gaf Jonas Svensson de bal terug op Clasie. De middenvelder - vervanger van de geschorste Teun Koopmeiners - scoorde met een droge knal in de verre hoek. Het betekende zijn eerste doelpunt sinds oktober 2018, toen nog in dienst van Feyenoord.

Het vervolg van de eerste helft kende weinig hoogtepunten, al kregen beide ploegen nog wel een grote kans. Lennart Thy zag Marco Bizot knap redden na een snelle uitbraak en Stengs maaide langs de bal toen hij 'm voor het inschieten had vlak voor het doel.

Veilige haven

In de tweede helft bleven de bezoekers nog twintig minuten in leven. AZ was slordig, maar dankzij invaller Dani de Wit werd het 2-0. Hij volleerde raak na een afgemeten voorzet van Jesper Karlsson. Het was opvallend dat De Wit niet juichte en snel weer naar eigen helft liep.

Het duel werd daarna relatief eenvoudig uitgespeeld. AZ hoefde niet en Sparta kon niet. Door de overwinning staan de Alkmaarders momenteel alleen tweede in de eredivisie. De voorsprong op PSV is drie punten, maar de Eindhovenaren spelen zondag nog tegen VVV-Venlo.