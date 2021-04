Transavia-stewardessen gaan GGD helpen met vaccineren

Stewards en stewardessen van luchtvaartmaatschappij Transavia gaan de komende twee maanden de GGD helpen bij het vaccineren. Vanwege het lage aantal Transavia-vluchten heeft het cabinepersoneel genoeg tijd over om in prikstraten de weg te wijzen of administratief werk te doen. Het prikken wordt overgelaten aan professionals.

Een stewardess doet alsof ze de weg wijst naar een prikloket op Schiphol - Transavia

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Transavia zet tot en met mei haar cabinepersoneel in op 25 GGD-locaties in heel Nederland. De maatschappij denkt met de hulp meer vaart achter de vaccinatiecampagne te kunnen zetten. Bovendien handelt Transavia ook uit eigen belang: als er sneller wordt gevaccineerd, kunnen de vliegtuigen ook sneller gevuld worden met toeristen. Nederland 'open' "Veel van onze mensen zijn al lang thuis en verlangen ernaar weer te doen wat zij het liefste willen: vliegen", zegt operationeel directeur Petra de Ruiter. "Deze week zijn we gestart met de interne uitvraag en we verwachten dat veel medewerkers hieraan mee willen doen. Immers, hoe sneller men gevaccineerd is, hoe sneller Nederland ‘open’ mag en de reisbranche en vele andere sectoren weer kunnen opstarten." Volgens Transavia zullen de stewards en stewardessen hun uniform thuislaten als ze aan de slag gaan op de vaccinatielocaties. De GGD gaat er vanuit dat iedereen in Nederland in juli zijn of haar eerste prik heeft gehad.