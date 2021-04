Nieuw pand in zicht voor Huiskamer van Oost: "Ik ben zwaar gelukkig"

Na heel lange tijd zoeken lijkt er een nieuwe plek in zicht te komen voor de Huiskamer van Oost. Dit 'prachtproject van vrijwilligers', zoals raadslid Louise van Zetten het noemt, moet van een meerderheid van de gemeenteraad worden ondergebracht in een pand in de Steve Bikostraat in Haarlem-Oost. "Ik ben zwaar gelukkig", reageert initiatiefnemer Dick Klootwijk.

NH Nieuws was eind vorig jaar op bezoek bij de Stichting Slachthuisbuurt Initiatieven toen duidelijk werd dat de koffiemiddagen en andere activiteiten van de Huiskamer van Oost snel in gevaar kwamen. Het gebouw waar Klootwijk en zijn vrijwilligers de buurt opving, staat op de nominatie te worden gesloopt.

Juridisch loket

Klootwijk is al meer dan een jaar bezig met gemeente en raadsleden om een geschikte nieuwe locatie te vinden. Eentje waar hij veel ruimte krijgt en die zeven dagen per week open kan, want er is steeds meer behoefte uit de wijk aan de activiteiten die de stichting ontplooit. Eerst was het alleen koffie schenken, nu is het bijvoorbeeld ook een kledinguitgiftepunt en juridisch loket geworden.

Bijna de voltallige gemeenteraad onderkent de kracht van de Huiskamer van Oost en heeft wethouder Marie-Thérèrese Meijs (GroenLinks) gisteren opgedragen te onderzoeken of het initiatief ondergebracht kan worden in een pand aan de Steve Bikostraat. Meijs gaf aan de motie niet te willen uitvoeren omdat ze vindt dat de Stichting Slachthuisbuurt te hoge eisen stelt aan een nieuwe locatie. Nu er een motie is aangenomen, moet ze die uitvoeren.

Snel aan de slag

Dick Klootwijk duimt dat de wethouder de handschoen nu snel oppakt. "We zijn met haar al heel lang bezig een nieuwe locatie te krijgen. Gelukkig hebben de raadsleden nu voorgestemd. Het gaat niet om mij, maar om de mensen in de wijk. Ik ben bijna 65 jaar en meneer Klootwijk wil graag iets moois voor anderen achterlaten in zijn leven. Dus laten we hopen dat mevrouw Meijs nu snel met deze motie aan de slag gaat."