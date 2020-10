Geliefde koffiemiddagen Haarlem-Oost op de tocht

HAARLEM - Het voortbestaan van de koffiemiddagen en activteiten van Stichting Slachthuisbuurt Initiatieven in Haarlem-Oost wordt bedreigd. Ze hebben nu een gratis ruimte tot hun beschikking in het gebouw van De Blauwe Wetering, maar dit pand wordt gesloopt. Een alternatieve locatie is er wel, maar daar hangt een flink prijskaartje aan en geld is er niet. "We zitten wel met ons handen in het haar", vertelt Dick Klootwijk, initiatiefnemer van de Stichting. "Als we geen hulp krijgen zijn heel veel mensen de dupe."