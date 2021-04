Door het onvoorspelbare weer zou je het bijna vergeten, maar de lente is begonnen. Goed nieuws voor koeienboeren als Kees van Wees, hij opende vandaag zijn deuren zodat zijn koeien weer vrijuit het weiland in kunnen. "Een prachtig moment", vertelt Kees vanochtend tijdens de livestream van NH Nieuws.

De lente is begonnen en de koeien dansen de wei in: "Dit is een prachtig moment" - NH Nieuws