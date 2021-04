Nachttrein door 't Gooi met twee jaar uitgesteld door coronacrisis

De nachttrein tussen Hilversum en Amsterdam Centraal en Utrecht zou volgens het eerste plan vanaf begin dit jaar gaan rijden. De komst van de trein was een vurige wens van uitgaanspubliek en nachtwerkers, die veel baat hebben bij de verbinding vrijdag- en zaterdagnacht.

Het coronavirus zorgt ervoor dat de nut en noodzaak voor de trein voorlopig weg is. Omdat er door de coronamaatregelen van grote groepen uitgaanspubliek voorlopig geen sprake is, zou de trein meer leeg dan vol gaan rijden. Daarmee zou ook niet goed duidelijk was de daadwerkelijke belangstelling voor de nachttrein is. Begin januari werd al besloten om de trein uit te stellen tot een later moment.

Dat moment wordt nu naar alle waarschijnlijkheid over twee jaar, vanaf 2023. Hilversum laat weten met de NS te gaan overleggen wanneer de nachttrein precies kan gaan rijden. De nachttrein tussen Amsterdam, Hilversum en Utrecht moet gaan stoppen op alle Gooise stations.