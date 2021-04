De Peiling: De btw op groente en fruit moet omlaag

De RVS vindt dat er door de overheid criteria opgesteld moeten worden 'die een basis leggen voor de minimale gezondheidskansen van alle burgers'. Die kansen zijn op dit moment niet gelijk verdeeld. Om dit aan te pakken zou er een ondergrens vastgesteld moeten worden op gezondheidsgebied. "Vergelijkbaar met de ondergrens voor bestaanszekerheid: het bestaansminimum", staat in een rapport van de RVS.

Weren fastfoodrestaurants

Naast de verlaging van btw op groente en fruit, het verbod op reclame voor ongezond voedsel en het invoeren van een suikertaks, zouden gemeenten de bevoegdheid moeten krijgen om snackbars en fastfoodrestaurants te weren. Om zo een gezondere leefomgeving te creëren.

40.000 handtekeningen voor petitie

Ook supermarktketen Dirk van den Broek pleit voor een btw-verlaging op groente en fruit. Onlangs tekenden in een week tijd al 40.000 mensen de petitie om de btw van 9 procent naar 6 procent te verlagen. Dirk van den Broek-topman Marcel Huizing kreeg veel positieve reacties op het initiatief. "Dirk heeft een snaar geraakt en dat is logisch, omdat het om de gezondheid gaat", zegt Huizing in het Algemeen Dagblad.