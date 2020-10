Amsterdamse minima krijgen goedkope groente en fruit rechtstreeks van de boer

Op dit moment kopen 50 Amsterdamse gezinnen iedere twee weken groente en fruit van de Boeren voor Buren. Ze kunnen kiezen uit drie paketten: 5 kilo verse groente en fruit voor 5 euro, 10 voor een tientje of 16 kilo voor 15 euro. Je moet het wel zelf ophalen, met je eigen tas. Maar dan heb je duurzame groente, zó van het land. Dit aantal van 50 moet op gaan lopen naar 50.000.

Interesse

Van Traa van Rabobank Amsterdam heeft ambitie. "We hebben veel interesse, ook uit andere steden. Zelfs uit het buitenland. Milaan wil het ook, in Nieuw-Zeeland is belangstelling. Maar eerst willen we alles goed op orde hebben, hier in Amsterdam. Op dit moment zijn er drie distributiepunten: twee in Nieuw-West, eentje in Noord. Op termijn moeten de pakketten in alle stadsdelen te koop zijn.