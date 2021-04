23-jarige vrouw aangehouden na binnenrijden woning in Hoorn

Een 23-jarige vrouw uit Hoorn is aangehouden nadat zij gisteravond met haar auto een woning binnenreed aan de Gerard den Brabanderhof in Hoorn. Op dat moment zaten de bewoners in de woonkamer en hun kinderen lagen boven te slapen. Er is niemand gewond geraakt.

Inter Visual Studio

Volgens een getuige werd één van de bewoners 'met bank en al de keuken in geslingerd' toen de auto de voorkant van het huis ramde. Op foto's is te zien dat de woning flink is beschadigd. De bewoners konden vannacht niet thuis slapen. De politie meldt dat verschillende mensen de 23-jarige vrouw te hard zagen rijden. "We weten dat van mensen die haar vlak voor de aanrijding hebben zien rijden", vertelt politiewoordvoerder Erwin Sintenie. "Er waren ook andere mensen die een soortgelijke auto elders dingen zagen uithalen." 'Dwars door rood' Dat is ook te lezen op social media: "Deze mafkees ben ik kort daarvoor twee keer tegengekomen", schrijft een inwoner van Hoorn op Facebook. "De eerste keer rijdt hij dwars door rood uit de Lionestraat met een rotvaart vlak voor me de Provinciale weg op." Lees verder onder de foto.

Inter Visual Studio

De bestuurster is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag en haar rijbewijs is ingenomen. Er zat nog iemand in de auto, deze persoon is niet aangehouden. De politie laat weten dat de vrouw inmiddels niet meer vast zit. Ze moest gisteravond een bloedtest afnemen bij de politie om te bekijken of ze onder invloed was van verdovende middelen. Het onderzoek loopt nog. Woordvoerder Erwin Sintenie laat weten dat er een verkeersongevallenanalyse wordt gedaan. "Er wordt gekeken naar de sporen op het wegdek en de auto wordt verder onderzocht."

Lees ook Play West-Friesland Bestuurder verliest macht over het stuur en rijdt woning in Hoorn binnen