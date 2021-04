Bestuurder verliest macht over het stuur en rijdt woning in Hoorn binnen

Een auto is vanavond rond 21.25 uur een huis aan de Gerard den Brabanderhof in Hoorn binnengereden. De bestuurder is vermoedelijk de macht over het stuur verloren.

Het lijkt erop dat niemand gewond is geraakt, zo laat een woordvoerder van de politie weten. Wel is de woning flink beschadigd. De muur waar de auto doorheen is gereden, is helemaal ontzet. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.

