Stadscamping staat te koop: "De gemeente denkt dat we bluffen"

"Mensen willen luxe", vertelde hij eerder aan NH Nieuws. "Wij zijn geen familiecamping, we hebben geen zwembad of een animatieteam. Mensen komen hier echt om de stad of het strand te bezoeken en willen er dan comfortabel bij zitten."

De camping verkeert al langere tijd in zwaar weer. Al eerder heeft hij zijn camping omgedoopt tot camperpark, aangezien vakantie vieren met de camper weer helemaal hip is. Toch is dat niet genoeg om het hoofd financieel boven water te houden. "Daar kunnen we niet van leven."

De gemeente ziet het reddingsplan van Teeling echter niet zitten. Wethouder Pieter Dijkman wil 'verstening' tegen gaan. Hij ziet meer in het plaatsen van 'glampingtenten'. Dat zijn luxe tenten met sanitair. Ook bestaat bij het college angst dat de luxe stacaravans permanent bewoond zullen worden.

Verdrietig

"Onzin, wij willen juist een rustig park maken voor het hogere segment. Dat is ook belangrijk voor Alkmaar, want die mensen geven hun geld juist uit in de stad", aldus Astrid Neut. "Het is treurig dat de gemeente de hakken zo in het zand zet. Ik ben er best verdrietig over."

Het besluit heeft het stel met pijn in het hart genomen. "Het was voor ons vernieuwen of verkopen. Het is helaas het laatste geworden. De gemeente denkt dat we bluffen maar dat is niet zo. We hebben binnenkort al afspraken met geïnteresseerden. De telefoon staat roodgloeiend."

De vaste campinggasten zijn volgens Teeling ook onaangenaam verrast door het grote bord bij de ingang. "Die komen hier graag en zijn geschrokken maar ik kan het helaas niet mooier maken. Ik heb deze camping al 18 jaar en ik zou liever doorgaan maar ik word gedwongen."