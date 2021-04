Radio maken vanuit ggz-instelling: "De verhalen van deze paradijsvogels laten horen"

"Een radiostation is een prima manier om de toch bedekte wereld van de ggz op een leuke manier onder de aandacht te brengen", zegt Rokus Loopik. Op de afdeling Westerpoort bij GGZ inGeest in Bennebroek is hij een radiozender begonnen, samen met de medewerkers en de bewoners. Met als doel om stigma's over de geestelijke gezondheidszorg weg te nemen en natuurlijk de mooiste verhalen aan 'de buitenwereld' te laten horen.

"En toen kwam de directeur onlangs naar me toe met de vraag of ik kon nadenken over hoe we deze afdeling eens positief over het voetlicht zouden kunnen brengen." Radio maken was altijd al een droom van Rokus en zo werden de eerste voorzichtige stappen richting Radio Westerpoort gezet.

Rokus is zzp'er binnen de geestelijke gezondheidszorg en maakt al jaren onderdeel uit van 'de Westerpoort-familie', zoals hij het noemt. Zo'n vijf jaar lang runde hij daar 'The Living Museum' , een kunstenaarsatelier waar mensen met een achtergrond binnen de psychiatrie zich creatief konden uiten.

Radio maken, samen met de bewoners en medewerkers van Westerpoort, dat werd het grote doel. Hun verhalen naar buiten brengen, want dat is hard nodig. "Mensen met een psychiatrische diagnose worden vaak gestigmatiseerd. Dat is jammer, want daar worden ze enorm tekort mee gedaan", zegt hij.

"Met dit radiostation hopen we iets van dat stigma weg te nemen en de buitenwereld te laten zien wat voor paradijsvogels hier rondlopen. Ze hebben misschien andere ideeën of een andere levensfilosofie, maar ze zijn het meer dan waard om gehoord te worden", aldus Rokus. Ook hoopt hij met deze 'verhipping' van de afdeling nieuw zorgpersoneel te werven.

Een mooi gebaar

Om de juiste microfoons aan te kunnen schaffen, heeft Rokus een schitterende donatie gekregen van Jef. Die leerde hij kennen bij The Living Museum. Jef kwam daar samen met zijn zoon, die wel wat creatieve afleiding kon gebruiken omdat het niet zo goed met hem ging.

Bij The Living Museum raakt Jef onder de indruk van het werk van Rokus. "En toen vroeg Jef me ineens tijdens dat bezoek naar wat mijn dromen waren", vertelt Rokus. "Hij wilde me graag een bedrag doneren. Ik zei toen dat ik het radiostation wilde beginnen."

Inmiddels is er een volwaardige studio gebouwd. De bedoeling is dat medewerkers van de afdeling zelf radio gaan maken, ondersteund door Rokus. De uitzendingen komen vervolgens online te staan.

Naast het personeel is ook Jef aanwezig bij de officiële opening. "Veel mensen weten helemaal niet wat hier speelt en wat al deze bewoners allemaal wél kunnen", vertelt hij. "Pas als je het meemaakt, weet je wat er nodig is bij de opvang van deze mensen", zegt hij.

"Het gaat namelijk niet alleen maar om medicatie toedienen, maar het is juist heel erg belangrijk dat ze hun eigen initiatieven kunnen ontplooien. En dat ze samen, met elkaar, van alles kunnen bereiken. Daar gaat deze radiostudio een mooie rol bij spelen, dit wordt een hele mooie uitlaatklep voor ze."

Lintje doorknippen door Beau

En dan is Beau van Erven Dorens gearriveerd in Bennebroek. Hij kent Rokus nog van tv-opnamen die ze samen hebben gedaan. "Ik heb voor een programma vijf dagen in een ggz-instelling geslapen en de schellen vielen van mijn ogen hoeveel liefde daar heen en weer gaat en hoe zwaar het ook kan zijn. Er wordt ongelooflijk hard gewerkt", vertelt Beau.

Hij vindt het prachtig dat al die verhalen straks aan de buitenwereld verteld worden via de nieuwe radiozender. "We hopen dat we succesvoller worden dan jouw Late Night Show", grapt de directeur. Beau knipt het lintje door, Radio Westerpoort is een feit. Rokus zijn wens is uitgekomen. En nu maar hopen op wat meer begrip en wat minder stigma's.