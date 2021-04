Buurt helpt Ellen met evacuatie bij verwoestende brand in Volendam

Gelukkig staat haar huis nog overeind. Maar het was gisteren even flink benauwd voor Ellen die tijdens de brand van haar bed gelicht werd. Ze kon snel de meest waardevolle spullen redden en wilde de rest achterlaten. "Maar opeens stonden er vijftig mensen in mijn huis", zegt ze opgelucht. Wildvreemden hielpen haar om al haar spullen in veiligheid te brengen. "Zelfs het bestek was uit de la." Ze is de redders nog dankbaar. Vandaag zal ze vooral bezig zijn met schoonmaken, maar dat maakt haar niet uit: "We zijn er nog."

Pizza's

De brand werd ontdekt door de zoon van Mochen van Pepe's en Meme's Pizza's die naast de brand aan het werk waren. "Ze hebben alles laten liggen en zijn onmiddellijk naar buiten gerend en hebben 112 gebeld", laat de aangeslagen vader weten. Zijn zoon heeft rook ingeademd maar mocht na controle naar huis om te slapen. Zelf heeft Mochen niet meer geslapen "Er komen zo mensen en dan gaan we opruimen", laat hij weten. Als alles goed gaat kan hij over twee dagen weer pizza's bezorgen.