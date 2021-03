Grote uitslaande brand op dak van industriegebouw in Volendam

Op het dak van een industriegebouw aan de Dieselstraat in Volendam is vanavond een grote brand uitgebroken.

Op beelden die circuleren op social media is te zien dat de vlammen metershoog uit het dak slaan. Het is niet duidelijk in wat voor industriegebouw de brand woedt, en wat voor spullen daar liggen opgeslagen.

De veiligheidsregio laat weten dat er meerdere brandweerauto's onderweg zijn naar de Dieselstraat in de hoop de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

In een van de naastgelegen panden liggen enkele schilderijen van Hotel Spaander opgeslagen. Het hotel, dat beroemd werd door zijn kunst, is onlangs verkocht. Op beelden die circuleren via Whatsapp is te zien dat mensen de schilderijen uit het pand halen.