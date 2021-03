Bezoekers moeten Vondelpark meteen uit: "Anders risico om te worden aangehouden"

Het Vondelpark is vanavond rond 19.00 uur ontruimd. Dat gebeurde omdat een grote groep jongeren bij elkaar stond rond het monument in het park en zich niet aan de coronamaatregelen hield, zo laat een woordvoerder van burgemeester Halsema weten.

Volgens de woordvoerder gaf de groep geen gehoor aan meerdere waarschuwingen van de politie. Ook zouden sommigen zich agressief hebben gedragen. Uiteindelijk besloot de burgemeester het park te ontruimen.

Politiebus

Een agent in een politiebus riep vervolgens om dat bezoekers weg moesten gaan, zo is te horen op een video die iemand in het park maakte en naar AT5 stuurde. "Hier spreekt de politie. Op last van de burgemeester zal het Vondelpark worden gesloten. U wordt bij dezen allen gevorderd het Vondelpark te verlaten. Voldoet u daar niet aan, dan loopt u het risico te worden aangehouden."

De ingangen van het Vondelpark waren al sinds vanmiddag 14.15 uur afgesloten. Bezoekers mochten wel in het park blijven, maar er mochten geen nieuwe mensen meer bij.