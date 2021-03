Sluiting Vondelpark houdt niet iedereen tegen

Op beelden van AT5 is te zien hoe de bezoekers over een muurtje klimmen, waardoor ze het park toch in konden komen. Het ging vooral om tieners.

Door de zomerse temperaturen van boven de 20 graden loopt het Vondelpark goed vol. De gemeente vond het te druk in het park en sloot daarom alle ingangen. Bezoekers kunnen het park, in theorie, alleen nog maar verlaten.

"Ga naar huis en blijf zoveel mogelijk thuis", twitterde de gemeente vanmiddag.