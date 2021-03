Derde vaccinatielocatie coronavaccin komt toch niet in Muiden

MUIDEN - Waar de geluiden voor een derde priklocatie in Muiden de afgelopen tijd steeds sterker werden, blijkt nu dat deze optie niet meer op tafel ligt. "Het gebeurt niet", bevestigt de GGD. De vaccinatielocatie komt wel in de gemeente Gooise Meren en opent begin mei, maar waar is nog niet bekend.

Archiefbeeld - BSR Agency / Niels Wenstedt

De derde priklocatie komt er zeker, zegt Jakolien Schreijenberg, woordvoerder van de Gooise GGD. Er wordt momenteel nog druk over onderhandeld. "Zodra het definitief is, wordt het eerst naar de omwonenden gecommuniceerd, zodat iedereen die daar dichtbij woont op de hoogte is en dan pas gaat het naar buiten", vertelt ze. Meer dan dat de vaccinatielocatie niet in Muiden komt, maar dus wel in de gemeente Gooise Meren, kan de GGD nog niet zeggen. Het lijkt, gezien de afstand tussen de verschillende vaccinatielocaties, aannemelijk dat de derde vaccinatie van 't Gooi dan in Muiderberg of Naarden komt.

Gisteren liet de GGD al weten dat het toch nog niet helemaal duidelijk was of de priklocatie in Muiden zou komen, maar nu blijkt dat Muiden helemaal geen optie meer is. De nieuwe priklocatie zou bij het winkelcentrum Maxis aan de rand van Muiden komen. Dat was één van de weinige plekken waar genoeg ruimte was en er waar de logistiek in goede banen geleid kon worden. Nu blijkt dat er toch bezwaren waren, al blijft onduidelijk wat de details van de bezwaren zijn. Vaccineren Met de nieuwe locatie wil de Gooise GGD de vaccinatiecapaciteit verder opschroeven. Voor de twee locaties samen in Hilversum en Huizen worden er nu dagelijks 1.600 prikken gezet. Vanaf mei zou er extra capaciteit komen en zetten de vaccinatiespecialisten voor de drie locaties samen 3.600 prikken per dag.