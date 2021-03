Exacte plek van derde Gooise vaccinatielocatie nog deze week bekend

'T GOOI - Het wordt naar alle waarschijnlijkheid nog deze week bekend waar de derde Gooise vaccinatielocatie voor het coronavaccin precies komt te staan. Dat laat een woordvoerder van de GGD weten. Die nieuwe vaccinatielocatie wordt de derde plek om het coronavaccin te halen, nadat eerder al het vaccinatiepaviljoen in Huizen opende en vandaag de grote locatie in Hilversum de deuren opensloeg.

Caspar Huurdeman Fotografie

De afgelopen weken werd vooral Muiden genoemd als plek voor de vaccinatielocatie, maar of dat het ook daadwerkelijk gaat worden is toch niet helemaal duidelijk. De GGD heeft het nu over een 'vaccinatiepaviljoen in het noorden van de regio'. Een woordvoerder van de GGD laat weten dat er momenteel nog druk gesproken wordt over een locatie voor het derde vaccinatiepaviljoen. "Er komt best veel bij kijken en er wordt achter de schermen ook druk gewerkt. We verwachten deze week meer bekend te kunnen maken", vertelt GGD-woordvoerder Jakolien Schreijenberg.

Het blijft dus even afwachten of de vaccinatielocatie inderdaad in Muiden komt en, zo ja, waar dan precies. Vast staat wel dat een vaccinatielocatie aan de noordkant van de regio erg welkom is. Bewoners van Muiden, Muiderberg of Weesp moeten van alle bewoners van 't Gooi nu verreweg het verst reizen om hun coronavaccin te halen. Dat maakt het halen van een vaccin nog een tijdrovende klus. Met de komst van een vaccinatielocatie naar bijvoorbeeld Muiden zou er voor zorgen dat de plekken om je te laten vaccineren goed verdeeld zijn over de regio.

Quote "Vanaf mei verwacht de GGD Gooi en Vechtstreek een vaccinatiecapaciteit te hebben van maximaal 3.600 prikken per dag" GGD-directeur René Stumpel

Vaccinaties opschalen Wat wel al vast staat is het feit dat de derde vaccinatielocatie van 't Gooi vanaf mei open moet gaan. Dat wordt ook het moment dat de GGD de vaccinatiecapaciteit verder wil opschroeven. Met de opening van de vaccinatielocatie in Hilversum vandaag kan de GGD samen met de locatie in Huizen 1.600 prikken per dag zetten. Dat maximum wordt overigens bij lange na nog niet gehaald, omdat er niet zoveel vaccins worden aangeleverd. Met de komst van een derde locatie straks hoopt de GGD verder op te schalen door ook per locatie meer prikken per dag te geven. "Met alle GGD’en bereiden we ons voor om vanaf mei landelijk anderhalf miljoen vaccinaties per week te kunnen verrichten. Vanaf mei verwacht de GGD Gooi en Vechtstreek een vaccinatiecapaciteit te hebben van maximaal 3.600 prikken per dag, conform landelijke planning en gebaseerd op de verwachte hoeveelheid beschikbare vaccins", zegt GGD-directeur René Stumpel. Gezette vaccinaties Van alle bewoners van 't Gooi hebben nu 21.173 mensen een vaccinatie gehad, waarvan er 8.701 ook al hun tweede prik hebben gehad. Op dit moment zijn zorgmedewerkers en 75-plussers aan de beurt.