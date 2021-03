Actie herdenkingsbeeld Wodka gaat hard: "Kunstenaar kan 'm nu helemaal namaken"

"Het verbaast me telkens weer opnieuw hoe bekend hij geworden is", vertelt baasje Dominique Bieman aan NH Radio. Wodka was bijna altijd bij het ziekenhuis te vinden. "Hij lag eigenlijk altijd naast de betaalautomaat. Als het mooi weer was, ging hij naar het miniparkje voor patiënten."

De hoop was dat er 3.500 euro opgehaald zou worden, maar ondertussen wordt de 5.000 euro bijna aangetikt. "Twee medewerkers van het ziekenhuis hebben dit opgezet, echt super leuk", vertelt Dominique. "De kunstenares gaat kijken hoe ze hem na gaat maken."

Dominique hoopt dat er ook een beetje as in het beeldje verwerkt kan worden. Ze hoeft op zich geen plekje thuis. "Hij hoorde eigenlijk echt daar. Hij was het liefste ook daar." Dominique woont vlak bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Meestal liep Wodka aan het einde van de dag weer terug naar huis, maar dat deed hij niet altijd. "Als ik hem mee naar huis moest nemen, was 'ie bloedchagrijnig."

Veel herinneringen

Er zijn veel reacties op het overlijden van Wodka. "Het doet me echt onwijs veel", zegt Dominique geëmotioneerd. "Wat er allemaal omheen gebeurt is echt een onbeschrijflijk gevoel, ik heb er geen woorden voor."

Veel mensen vertellen Dominique wat voor herinneringen ze aan Wodka hebben. "Dan vertelt iemand: 'Mijn vader is nu overleden, het laatste moment wat ik met hem had, was bij Wodka om even te praten. Dat zijn hele waardevolle herinneringen die ik heb met de kat', dat kan ik goed begrijpen", vertelt ze.

De kat is overleden aan lymfeklierkanker. "Dat was niet meer behandelbaar. Hij had een buik die leek alsof 'ie een rugbybal had ingeslikt", vertelde Dominique eerder.

Beluister hieronder het interview met Dominique