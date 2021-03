Ziekenhuiskat Wodka ingeslapen, actie opgestart voor herdenkingsbeeld

ALKMAAR - Ziekenhuiskat Wodka is overleden. Het dier was jarenlang bij de ingang van het Alkmaarse ziekenhuis te vinden en was de steun van veel patiënten en medewerkers. Vanwege ziekte moest Wodka recent worden ingeslapen. Het ziekenhuis wil de kat eren door het plaatsen van een beeldje.

Volgens het baasje van Wodka, Dominique Bieman, had hij lymfeklierkanker. "Dat was niet meer behandelbaar. Hij had een buik die leek alsof 'ie een rugbybal had ingeslikt." Uiteindelijk is besloten om hem in te laten slapen, om verder lijden te voorkomen. "Anders zou hij binnen twee weken zijn overleden", zei de dierenarts.

De kat was jarenlang te vinden voor de ingang van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Hij was een grote bekende voor menig patiënt en ziekenhuismedewerker. Ook volgden ruim 3.000 mensen de kat via een speciale facebookpagina.

In 2015 maakte NH Nieuws de volgende beelden van vaste gast Wodka bij het ziekenhuis: