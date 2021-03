Weesp zet tram- of metroverbinding met Amsterdam nog niet uit het hoofd

Weesp denkt al jaren over een metro- of tramverbinding met Amsterdam. Meer dan tien jaar geleden werd er door het Amsterdamse vervoersbedrijf ook al eens onderzoek naar gedaan. Weesp zou op de metro aangesloten kunnen worden door de metro vanaf station Gein (Amsterdam-Zuidoost) door te trekken naar Weesp. Met de tram zou dat bijvoorbeeld kunnen door tramlijn 9 vanaf Diemen door te trekken.

Hoe vaak er ook over gesproken werd de laatste jaren, concreet werden de plannen nooit. Dat het plan nu toch weer de kop opsteekt, is niet zo gek: Weesp fuseert volgend jaar met Amsterdam tot één gemeente en de goede bereikbaarheid van de twee steden onderling is in het belang van beiden. Er wonen in Weesp steeds meer Amsterdammers die nog altijd in de hoofdstad werken.

Complex en kostbaar

Weesp heeft nog altijd de hoop dat het aangesloten wordt op het Amsterdamse metro- of tramnetwerk.