Landbouwgrond in Weesp wordt nieuwbouwproject midden in de natuur

WEESP - Het was ooit allemaal landbouwgrond, maar de natuur is in de Bloemendalerpolder al volop aan het verwilderen. Het maakt onderdeel uit van Weespersluis, het nieuwbouwproject naast Weesp. En er is een mooie ambitie: twee derde wordt hier natuur, een derde woningen.

“Het plan is dat we hier 2.750 nieuwe woningen bouwen, maar de natuurontwikkeling is eigenlijk het belangrijkste op dit moment", vertelt projectdirecteur van de Bloemendalerpolder Fred Langeslag. De bouw is ook volop aan de gang, maar de natuurambitie is serieus groot: "Twee derde natuur betekent dat wij ongeveer 100 hectare aan compensatiegebied aanleggen." Daarnaast komen er verschillende parken en wordt er een grote plas aangelegd bij Weespersluis. Faunabescherming De wijk is nog volop in ontwikkeling. Voordat er gebouwd kan worden, moeten ook dieren zoals de heikikker en de rugstreeppad worden gevangen en verplaatst naar het nieuwe natuurgebied. "Volop zijn we daar mee bezig om fauna schermen te plaatsen om kikkers te vangen. Die brengen we naar het compensatiegebied, dat we ook wel het heikikkerparadijs noemen. We maken faunapassages onder de nieuwe ontsluitingsweg door", aldus Fred.

"Het is fijn dat je hier zo midden in de natuur woont", vertelt een nieuwe bewoner. "Ik bedoel: vijf minuten fietsen en je wandelt langs de vecht. En het Naardermeer om de hoek, dat is heel lekker." Een hardlopende vrouw is benieuwd naar de toekomstige faciliteiten in de wijk: “Wat wordt beloofd, het strandje en de jachthaven: we kijken ernaar uit!"