Zonneweides een tweestrijd voor boeren: "Blijven boeren of serieus geld verdienen?"

Energiebedrijf Vattenfall is van plan om in het gebied tussen de A5 en de Kagertocht een zonnepark aan te leggen. "Het zonnepark Hoofddorp A5 moet in het zonnecarré komen, verdeeld over twee stukken zal het park 37 hectare in beslag nemen. Daarvan is 27 hectare bestemd voor zonnepanelen", schrijft Vattenfall. De overige 10 hectare is volgens het bedrijf bedoeld voor recreatieve en educatieve doeleinden.

'Het is m'n pensioen'

Eigenaar van de grond is een boer, woonachtig aan de Rijnlanderweg. Hij vertelt zijn verhaal op voorwaarde dat zijn naam anoniem blijft. "Een jaar geleden heb ik mijn handtekening onder het contract gezet, maar dat was met enige pijn in het hart", vertelt hij.

De boer aan de Rijnlanderweg legt uit dat ook hij zonnepanelen 'heel erg lelijk' vindt, maar dat er financieel zo'n groot gat tussen boeren en verdienen aan zonnepanelen zit, dat hij de keuze heeft gemaakt zijn grond te verhuren: "Het is m'n pensioen".