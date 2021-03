Regeling ombouwen lege winkelpanden succes, budget gemeente nu al op

HOORN - Er is in de stad veel enthousiasme bij pandeigenaren voor het creëren van woningen boven winkels en het ombouwen van winkels tot huizen. Begin van dit jaar startte de gemeente met een stimuleringsregeling en er zijn zoveel aanvragen dat het budget al op is.

In totaal zijn er negen aanvragen ingediend bij de gemeente voor het ombouwen van winkelpanden. Het totale bedrag dat beschikbaar was (75.000 euro) is hierdoor op. Wethouder Marjon van der Ven geeft in een raadsbrief aan dat de overige aanvragers op een reservelijst komen te staan. Zij schuiven eventueel worden door naar volgend jaar. Rien van Drongelen van de Ondernemers Stad Hoorn vindt het positief dat zoveel pandeigenaren zich hebben aangemeld voor de subsidie. Wel vindt hij het jammer dat een subsidie voor nodig is om tot ombouw te komen. "Het is voor de binnenstad en de panden een goed project. Alleen vind ik het jammer dat de pandeigenaren niet zelf eerst de verantwoordelijkheid nemen om er iets mee te doen." Meerdere mogelijkheden Onlangs bracht de provincie onderzoeksresultaten naar buiten: in Hoorn zijn zo'n 250 tot 300 leegstaande winkelpanden die omgebouwd kunnen worden tot woning. Van Drongelen vindt dat meer woningen in de binnenstad wel bijdraagt aan de sociale controle. "Daarnaast is het verbouwen van deze winkels ook belangrijk om op die manier de kwaliteit van de panden in stand te houden. Sommige gebouwen geven een verwaarloosde indruk." Wethouder Arthur Helling zei eerder tegen WEEFF Radio dat de woonfunctie het centrum best kan versterken, maar dat de stad ook aantrekkelijk moet blijven. "Dus je moet goed kijken wat je met de leegstand doet." Dat vindt Van Drongelen ook, daarom roept hij de gemeente op om naar mogelijkheden te kijken voor de leegstandsproblematiek. Innovaties Helling heeft al aangegeven open te staan voor andere bestemmingen. "Wat je nu heel veel ziet zijn innovatieve concepten die niet altijd helemaal passen binnen het bestemmingsplan. Dus je gaat toch ook een beetje kijken of je met je bestemmingsplan wat kan gaan sturen op formules die een mix zijn van verschillende dingen", aldus Helling eerder bij WEEFF Radio. De gemeente gaat de komende maanden gebruiken om de huidige stimuleringsregeling aan te passen op maximaal aantal woningen per aanvraag en de afbakening van het gebied voor de regeling. Ook gaan zij in gesprek met de provincie om verdere financiële mogelijkheden te verkennen.