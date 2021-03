Kansen in de binnenstad: leegstaande winkelpanden moeten woningen worden

"Als je kijkt naar de binnenstad op dit moment dan zie je dat zo'n vijftig winkelpanden leeg staan, in heel Hoorn zijn dat er zeventig", vertelt wethouder Arthur Helling op de radio bij WEEFF. En dat is een structureel probleem dat ook al voor de coronacrisis speelde, aldus Helling.

Daarom heeft de gemeente dit jaar, op initiatief van de fracties Tonnaer en VVD, een eerdere subsidieregeling nieuw leven in geblazen: 'wonen boven en in winkels'. Eigenaren van winkelpanden kunnen maximaal 50.000 euro subsidie krijgen als ze een of meer huur- of koopwoningen realiseren boven of in een bestaand winkelpand in de binnenstad.

Spannend en uitdagend blijven

Alleen is dit in het kerngebied van de binnenstad niet mogelijk. "De woonfunctie op zich kan het centrum best versterken. Maar je wilt ook een aantrekkelijke binnenstad houden, die spannend is en ook uitdagend is om te bezoeken. Dus je moet goed kijken wat je met de leegstand doet."

De wethouder hint er op dat er in de binnenstad ook gekeken moet worden naar andere soorten bestemmingen voor deze lege winkelpanden. "Wat je nu heel veel ziet zijn innovatieve concepten die niet altijd helemaal passen binnen het bestemmingsplan. Dus je gaat toch ook een beetje kijken of je met je bestemmingsplan wat kan gaan sturen op formules die een mix zijn van verschillende dingen."

Met deze innovatieve concepten bedoelt de wethouder branches die in elkaar overgaan, 'blurring' wordt dat in de detailhandel genoemd. Tegenwoordig gaat het voor klanten steeds meer om een beleving, en worden bijvoorbeeld een restaurant en een kledingwinkel met elkaar gecombineerd.

Detailhandelsvisie

Volgens Helling moet, om dit allemaal te kunnen bereiken er "een saneringsopgave komen, ook voor Hoorn in de komende jaren." De komende weken bespreekt het college de detailhandelsnota en zal het onderzoek van de provincie ook worden besproken.

Daarna wil het college 'om tafel' met inwoners uit Hoorn, de detailhandel, vastgoedeigenaren en de gemeenteraad om de discussie te voeren over de transformatie van winkelpanden naar woningen en andere soorten bestemmingen om zo het centrum levendig te houden.

