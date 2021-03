Buitenlandse studenten trekken het niet meer: "Ben helemaal alleen"

Ze zat er maar een paar dagen. Daarna is ze teruggegaan naar Groot-Brittannië, naar haar familie. Tijdelijk. "Ik kan niet wachten om weer terug te gaan. Maar het belangrijkste is dat ik eerst helemaal beter ben."

Een vreemd land, nauwelijks tijd om een sociaal leven op te bouwen: het deed wat met haar koppie. "Het ging van kwaad tot erger. Uiteindelijk kwam ik begin 2021 terecht in een psychiatrisch centrum in Haarlem."

De Britse Vicky kwam vorig jaar augustus naar Amsterdam voor de studie antropologie aan de UvA. De 21-jarige studente was nog niet koud hier toen alles in lockdown ging. Wat een avontuur had moeten zijn, werd een nachtmerrie. "Ik zat bijna de hele dag op mijn kamer. Helemaal alleen. Ik studeerde op mijn kamer, at op mijn kamer, sliep op mijn kamer."

Er zijn veel internationale studenten die het moeilijk hebben. Dat ziet ook Kim van Gennip, hoofd Studentdecanen en Studentpsychologen aan de UvA. "Ik maak me daar wel zorgen over. De situatie voor de groep die vorig jaar is begonnen duurt nu wel erg lang."

De UvA krijgt het verwijt dat er te weinig oog is voor de mentale toestand van haar studenten. Zo pleegde een internationale student vorige week zelfmoord. Hoewel het niet duidelijk is wat er precies is gebeurd, krijgt de UvA op Instagram de volle laag. "Hoe hebben jullie dit kunnen laten gebeuren" en "neem verantwoordelijkheid" wordt er geschreven.

Wachtlijst

Van Gennip snapt de emoties, maar zegt dat de UvA er alles aan doet om de studenten te helpen. Zo worden er trainingen aangeboden voor studenten die moeite hebben met het thuis studeren en stress ervaren. Studenten die er mentaal helemaal doorheen zitten, kunnen in gesprek met een van de studentpsychologen. Alleen is daarvoor een wachtlijst. Die was acht weken, nu zijn het er volgens Van Gennip vier. "We streven nu naar een maximaal van twee weken. We hebben dit jaar de capaciteit uitgebreid om aan de vraag te kunnen voldoen, dus we hopen op die manier toch de wachttijd terug te kunnen brengen naar twee weken."

Met de Britse Vicky gaat het inmiddels een stuk beter. Ze hoopt snel weer naar Amsterdam te kunnen gaan om haar studie te hervatten. "Ik kan niet wachten. En hopelijk gaat de universiteit de studenten wat beter ondersteunen."