Intieme colleges op de Universiteit van Amsterdam: grote luie stoelen, zwarte doeken en plantjes

In de zaal staan dertien, grote luie stoelen. Tussen de stoelen staan plantjes, aan de muren zijn zwarte doeken opgehangen. Acht studenten zijn deze ochtend fysiek aanwezig bij het college van docent Pushpika Vishwanathan. De andere vierhonderd volgen het college via Zoom.

Verder in de zaal aanwezig: een geluidstechnicus en twee cameramannen. Alles wordt live opgenomen zodat de studenten thuis alles goed kunnen volgen. De theaterachtige setting is bedacht na gesprekken met studenten en docenten over nieuwe manieren van hybride onderwijs.

Projectleider onderwijsvernieuwing bij de UvA Maud Pols: "Ik denk wel dat dit het onderwijs van de toekomst is, en dat we er allemaal over na moeten denken over hoe we het onderwijs hierna zo goed mogelijk kunnen blijven aanbieden. En mooi."