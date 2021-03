Tennisser Tallon Griekspoor nummer één van Nederland

AMSTERDAM - Tennisser Tallon Griekspoor is de hoogste geplaatste Nederlander op de ATP-wereldranglijst. De geboren Haarlemmer staat 140e.

De wereldranglijst wordt aangevoerd door Novak Djokovic uit Servië gevolgd door Daniil Medvedev uit Rusland en Rafael Nadal uit Spanje.

Griekspoor is dus de beste Nederlander. Tweede Nederlander is Botic van Zandschulp op de 151e plaats. Robin Haase is de derde van Nederland op plek 184.