Tennisser Tallon Griekspoor wint twee keer in twee dagen van dezelfde tegenstander

ACAPULCO - Na een overwinning op Denis Kudla in het kwalificatietoernooi heeft Tallon Griekspoor dinsdagavond opnieuw gewonnen van de Amerikaan. Door de winst in de eerste ronde is Griekspoor volgende week de hoogst geplaatste Nederlander op de wereldranglijst.

Kudla was als lucky loser toegelaten tot het hoofdtoernooi vanwege aan afzegging in het Mexciaanse Acapulco. Griekspoor won maandag in twee sets, maar dinsdag had de geboren Haarlemmer het lastiger. De eerste set pakte hij na een tiebreak: 7-6. In de tweede set leverde Griekspoor direct zijn servicegame in. Hij brak nog terug, maar daarna trok Kudla aan het langste eind: 4-6.

Nummer één van Nederland

De Noord-Hollander maakte het verschil in de derde set. Op zijn eerste en enige breakpoint, bij een 2-1 voorsprong, sloeg Griekspoor toe. Zonder al te veel moeite maakte hij de wedstrijd daarna uit. Door deze overwinning passeert Griekspoor, de nummer 154 van de wereld, maandag landgenoot Botic van de Zandschulp. Hij staat momenteel vijf plaatsen hoger en is de beste geklasseerde Nederlander.

In de tweede ronde treft Griekspoor Casper Ruud. De Noor staat 25e op de wereldranglijst.