'Wereldspelers' genieten bij VV Alkmaar: "Cultuur lijkt erg op die van Finland"

ALKMAAR - Voetbalsters Henriikka Mäkelä en Nastasha Brough genieten van hun eerste seizoen in de eredivisie voor vrouwen. De Finse keepster en Australische 'nummer 10' versterken sinds dit seizoen de selectie VV Alkmaar en genieten ondanks de mindere resultaten van hun ploeg.

Makela speelde eerder in Finland op het hoogste niveau en kwam ook wegens haar studie Sociologie aan de UvA naar Nederland. Voor de Australische Brough geldt dat niet. Zij voetbalde eerder in de jeugdopleiding van FC Barcelona en kwam met haar beide ouders over naar Nederland.

"Ik vind het leuk hier. De cultuur lijkt erg op die van Finland dus het is vrij makkelijk om je aan te passen", zegt de Finse Makela. Brough vult aan: "Ik vind de mensen leuk. Ze zijn erg open en vriendelijk. Ook de hoeveelheid natuur hier vind ik leuk. En het fietsen vind ik leuk."

"Dat is waarschijnlijk omdat ik altijd gelijk heb. En dat weet ze"

Haar vader Adrian is zelfs actief als loop- en krachttrainer bij de club. "We zijn een erg hechte familie. Hiervoor trainde ik ook altijd in de ochtend samen met hem. Dus het voelt erg normaal voor mij", zegt de 20-jarige Brough.

Ze heeft dan ook niet vaak ruzie met haar vader. Adrian: "We kunnen het soms oneens zijn maar hebben nooit echt ruzie. Dat is waarschijnlijk omdat ik altijd gelijk heb. En dat weet ze", lacht hij.

Slecht seizoen

VV Alkmaar kent een moeilijk jaar en staat met nog één wedstrijd voor de boeg één na laatste in de eredivisie voor vrouwen. Zondag verloren de Alkmaarders op bezoek bij nummer 2 FC Twente met maar liefst 9-0. "Om eerlijk te zijn is het niet het beste seizoen, vooral de resultaten. Maar ik heb het gevoel dat het steeds beter gaat. Ik heb veel geleerd en dat is alleen maar mooi", besluit Makela.