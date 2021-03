Tonnen stuifzand van fietspad Schoorlse duinen verwijderd

SCHOORL - De Blijdensteinsweg in de Schoorlse duinen is weer begaanbaar, maar voor hoelang is de vraag. Vrachtwagenladingen met zand heeft Staatsbosbeheer afgelopen week van het fietspad geschept. "Wel 600 tot 700 kuub", zegt boswachter Samuelle van Deutekom. De weg was zo goed als onbegaanbaar geworden door het overstekend duin.