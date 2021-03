Verdachte schietpartij Obdam was 'alleen passagier': "Ik ben onschuldig"

OBDAM - De rechter beslist einde van de middag of de 28-jarige Henrikus R. langer vast blijft zitten. Hij wordt verdacht van een achtervolging en schietpartij vanuit de auto begin december op de Noorderbrug. Aanleiding was de Marktplaats-aankoop van een gestolen scooter.

De officier van justitie verdenkt de 28-jarige Henrikus R. van poging tot doodslag en zware mishandeling. Op 6 december vorig jaar was hij inzittende van de auto waaruit geschoten werd, maar de verdachte zegt onschuldig te zijn. Hij zou alleen passagier zijn geweest. "Ik hoop dat ik vrij wordt gelaten, het is daar binnen geen doen met corona en ik ben onschuldig. En ook krijg ik zo steeds meer financiële problemen waardoor ik mijn huis kwijt raak", verklaarde R. vanmorgen in de rechtbank in Haarlem.

Door de coronacrisis en de hoge werkdruk bij politie en OM heeft het onderzoek vertraging opgelopen en is er nog geen medeverdachte in beeld. "Er wordt eigenlijk gezegd dat de zaak op een laag pitje staat, dat vind ik heel bijzonder", aldus de advocaat van de verdachte.

De advocaat valt erover dat de zaak volgens hem 'geen prioriteit heeft' en vindt dat daar consequenties aan verbonden moeten worden. "Er moet extra kritisch gekeken worden naar het vasthouden van mijn cliënt en het in beeld krijgen wie de medeverdachte is die het schot heeft gelost."

Achtervolging

In een achtervolging op de Noorderbrug werd zondagmiddag 6 december een groep jongeren uit Noord-Scharwoude vanuit de auto beschoten. Een 19-jarige man uit Scharwoude zou die middag naar de Tulpenstraat zijn gegaan, zijn gestolen scooter zou op de verkoopsite zijn aangeboden. Nog voor het tot de afspraak kwam, werd de vriendengroep opgewacht en achtervolgd door twee auto's.

Op de vraag van de rechter of R. de naam van de medeverdachte kenbaar wil maken omdat mogelijk celstraf korter wordt, antwoordt de verdachte resoluut: "Dan heb ik een groot probleem. Dat ga ik niet zeggen."

Passagier

De advocaat van R. vindt dat er onvoldoende ernstige bezwaren zijn om zijn cliënt langer vast te houden. "Hij had ook niet kunnen zeggen dat hij passagier was in de auto, daar is hij eerlijk over geweest. De enige vaststelling is dat hij in de auto zat, en een mes in zijn tas had. Hij wist vooraf niet dat de medeverdachte een pistool bij zich zou hebben en zou gaan schieten. Hij heeft het nog tegen proberen te houden door te zeggen 'Niet doen, niet schieten. Ze zijn al weggereden'."

Maar de officier van justitie meent dat er teveel ernstige bezwaren zijn en de verdachte dus langer vast moet blijven. "Dat meneer zelf zegt niet te hebben geschoten, is onvoldoende om de bezwaren te laten vervallen."

De 28-jarige verdachte heeft eerder een voorwaardelijke straf opgelegd gekregen. In 2018 werd hij veroordeeld voor drie weken celstraf en twee jaar voorwaardelijk. Dat wordt ook meegewogen in de zaak.

Of de verdachte langer vast blijft zitten, wordt later pas bekend.