Gestolen scooter aanleiding schietpartij Obdam

OBDAM - De verkoop van gestolen scooteronderdelen is aanleiding geweest voor de schietpartij die zondagmiddag plaatsvond op de Noorderbrug in Obdam. Dat vertelt een buurtbewoner, die anoniem wil blijven, tegen NH Nieuws.

Afgelopen woensdagnacht wordt uit een achtertuin aan de Tulpenstraat een scooter gestolen. "De scooter is 's nachts uit onze tuin gejat. Er stond nog een andere scooter voor, het is me een raadsel waarom ze die ook niet mee hebben genomen. De scooter die gestolen is, was van een vriend van mijn broertje, die was hem aan het opknappen", vertelt de man.

Als vervolgens de losse onderdelen van de scooter op Marktplaats worden aangeboden - eveneens in de Tulpenstraat- komt het tot een 'verkoop'. "De eigenaar van de scooter en zijn vriendengroep hebben een afspraak gemaakt om de onderdelen te kopen. Dat is uit de hand gelopen en mondde uit in een achtervolging tot op de Noorderbrug", legt de man uit.

Schoten

De politie bevestigt dat de gestolen brommer aanleiding is geweest van de schietpartij. De eigenaar van de bromfiets, een 19-jarige man uit Noord-Scharwoude, is met enkele vrienden naar de Tulpenstraat gegaan om verhaal te halen. Twee auto's rijden op dat moment de straat in en de groep wordt achtervolgd en beschoten door de inzittenden van een zwarte Volkswagen Golf.

De Noorderbrug is gistermiddag een tijd afgesloten geweest voor onderzoek. Ook cirkelde er een politiehelikopter in de rondte. Er is niemand gewond geraakt.