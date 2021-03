Opnieuw ramkraak op opticien, eigenaar al vijf keer overvallen

ZAANDAM - Opnieuw een ramkraak vanmorgen vroeg op een opticien. Dit keer op de Gedempte Gracht in Zaandam. Eigenaar Edwin van Dijk werd rond vijf uur vanmorgen wakker gebeld door de alarmcentrale. "Ze zijn met een auto naar binnen gereden en hebben brillen meegenomen", vertelt Van Dijk. Het is niet de eerste keer dat de eigenaar van Metselaar Optiek is overvallen.

"Ze komen natuurlijk op bepaalde brillen en merken af. En die verkopen wij. Vorige week nog in een winkel van ons in Amsterdam een auto-ramkraak. Precies hetzelfde en toen zijn er ook brillen meegenomen. Een week daarvoor werd nog in Purmerend personeel bedreigd met een hamer, en ook daar zijn brillen meegenomen", vertelt Van Dijk.

Bom aan de deur

En twee dagen geleden werd het personeel van de winkel in Zaandam ook al bedreigd door vier personen met een hamer. Ook toen is er buit gemaakt. Eigenaar Edwin van Dijk heeft meerdere opticiens in Noord-Holland, en een filiaal in Utrecht. "Drie weken geleden hadden we een bom aan de deur in Utrecht. Toen hebben ze geprobeerd de pui op te blazen en dat is gelukkig niet gelukt."

"Het is moeilijk te beveiligen", zegt Van Dijk. "Palen voor de deur is een optie, dan moet je de gemeente mee hebben, maar die heeft een heel ander idee met het inrichten van een winkelcentrum. Daar horen geen ramkraken bij." Van Dijk hoopt dat de gemeente wil meedenken aan oplossing. "Na banken en juweliers hebben ze het nu op opticiens voorzien."

Tienduizenden euro's schade

De schade van de ramkraak loopt op in de tienduizenden euro's. "De pui kost al 30.000 euro. De jongens zijn niet goed bij hun hoofd dat ze voor duizenden euro's aan schade een paar brillen meenemen."