58 aanhoudingen bij coronaprotest op en om het Museumplein

De gemeente merkte het Museumplein en de directe omgeving eerder aan als veiligheidsrisicogebied. Hiertoe was door de driehoek (burgemeester, de politie en justitie) besloten nadat er aanwijzingen waren dat mensen met wapens naar het plein zouden komen.

De politie trad op nadat de betogers op het plein was gewaarschuwd dat het protest opnieuw niet voldeed aan de coronamaatregelen en dat het niet daar gehouden mocht worden. "De groep volgde herhaalde waarschuwingen van de politie om te vertrekken niet op", aldus de gemeente. Uiteindelijk werd het waterkanon ingezet om de betogers in beweging te krijgen.

Leidsekade

Na het beëindigen van de demonstratie liep een groep van naar schatting veertienhonderd mensen in optocht naar de Leidsekade. De groep werd door de politie ingesloten en is na enkele uren naar een andere locatie overgebracht. "Dit besluit werd genomen om de orde te herstellen", aldus de gemeente.

"De driehoek wil benadrukken dat demonstreren een grondrecht is en dat wordt elke keer weer zo goed mogelijk gefaciliteerd in Amsterdam. Steeds is de inzet om door goed overleg vooraf door de driehoek met de organisatie een locatie te vinden die veilig genoeg is en duidelijke afspraken te maken over wat wel en niet kan. Het is duidelijk dat ondanks de eerder gemaakte afspraken deze organisatie willens en wetens deze niet heeft willen nakomen."

Het Museumplein is ook morgen aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daarmee heeft de politie de bevoegdheid om personen in het gebied preventief te fouilleren.