Video: hoe de demonstratie van het Museumplein op de Leidsekade terecht kwam

Meer zo'n duizend demonstranten, die tegen de coronamaatregelen en politiegeweld protesteerden, trokken vanmiddag in een grote optocht vanaf het Museumplein richting de Leidsekade. Daar werd de groep vervolgens door de politie ingesloten en afgevoerd met bussen.

Het begint zaterdag allemaal aan het begin van de middag met de demonstratie op het Museumplein. Een bekend beeld normaal op de zondag, nu voor de eerste keer op een zaterdag. De Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie heeft het plein en de omliggende straten dan tot veiligheidsrisicogebied verklaard, wat betekent dat er preventief mag worden gefouilleerd. Vrij snel wordt er ook een noodbevel afgekondigd, wat betekent dat het plein ontruimd gaat worden.

Opvallend is dat ook een groep oorlogsveteranen zich bij de demonstranten heeft gevoegd. Zij vormen, met hun baretten op, een linie tussen de mobiele eenheid en de demonstranten. De sfeer is gemoedelijk. Ook lopen er mensen in witte verpleegjassen rond. Dan wordt het waterkanon op de demonstranten gericht, omdat niemand vrijwillig vertrekt.