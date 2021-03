Na een jaar praten nog onduidelijk wie extra miljard Zuidasdok betaalt

AMSTERDAM - Na bijna een jaar praten is er nog altijd geen duidelijkheid over wie er opdraait voor de 700 miljoen tot 1 miljard euro dat project Zuidasdok extra gaat kosten. De gemeente moet hier samen met het Rijk zien uit te komen, maar verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen besloot in aanloop naar de verkiezingen dat een nieuw kabinet zich hier verder over moet buigen.

Volgende week is het een jaar geleden dat door alle opdrachtgevers gezamenlijk werd besloten om met het miljardenproject door te gaan, nadat Minister van Staat Sybilla Dekker na maandenlang onderzoek adviseerde dat het project niet kon worden versoberd en het in zijn geheel moet worden uitgevoerd.

Het project, waarbij de A10 Zuid wordt ondertunneld en station Zuid wordt uitgebreid, bevond zich voor die tijd in een impasse, toen aannemer bouwcombinatie Zuidplus aangaf dat het de werkzaamheden niet voor het oorspronkelijke bedrag van ruim 1 miljard euro kon uitvoeren.

Miljard extra

Om het project beheersbaar te houden is het project inmiddels opgeknipt in vijf 'werkpakketten' die allen apart worden aanbesteed. Gevolg is dat het project waarschijnlijk pas in 2036 af is, acht jaar later dan eerder gepland. Ook bedragen de kosten 700 tot 1000 miljoen euro meer.

Een jaar sinds het advies van Dekker is er nog altijd niet duidelijk wie die extra kosten moet betalen. Na het Noord/Zuidlijn debacle, waarbij de gemeente voor de extra honderden miljoenen opdraaide, werd in 2012 afgesproken dat het Rijk bij extra kosten van Zuidasdok 75 procent betaalt en de gemeente 25 procent. Daaraan werd toegevoegd dat de gemeente niet meer dan zo'n 60 miljoen euro zou betalen.

Advies Sybilla Dekker

Sybilla Dekker adviseerde in haar rapport aan de gemeente en het Rijk om de extra kosten samen te dragen en daarover nieuwe afspraken te maken, bovenop de al bestaande afspraken uit 2012. Of de gemeente voet bij stuk houdt is de vraag, maar dat er een jaar na dato nog geen overeenstemming is, geeft wel aan hoe lastig die gesprekken zijn. "Het gaat over heel veel geld in een lastige tijd", beaamt woordvoerder Saskia Blaas van Zuidasdok. 'We hebben goede hoop dat daarover ergens dit jaar een besluit valt."