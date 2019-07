Nog meer vertraging bij miljardenproject Zuidasdok

AMSTERDAM - Het megaproject Zuidasdok loopt voor de zoveelste keer vertraging op. De zogenoemde 'herijkingsfase' werd al uitgesteld tot de zomer, maar ook deze deadline wordt niet gehaald.

Hoe groot de vertraging is, blijft onduidelijk. Hier komt pas in het eerste kwartaal van 2020 meer informatie over, zo blijkt uit een brief van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

"Het is nodig een verkenning uit te voeren naar het nut en de noodzaak van de opgaven", schrijft de minister. Dat gaat dan zowel over de ruimtelijke ordening van het project, over het vervoer en transport en over de aangekondigde versoberingen van het project.

Derde partij

Het is niet de eerste keer dat de herijkingsfase vertraging oploopt. In deze fase houden de aannemers nog eens goed tegen het licht of het megaproject wel uit te voeren is onder de huidige condities. Door al die vertragingen lopen de kosten van het project sowieso al verder op. Oorspronkelijk waren die geraamd op 1,4 miljard, na indexering door bijvoorbeeld inflatie liep dat bedrag op naar 1,6 miljard. Verdere vertraging zorgt dat het bedrag al met 100 miljoen euro is toegenomen tot 1,7 miljard euro.

"De minister geeft aan meer informatie nodig te hebben. Er komt een gezaghebbende derde, die onder meer gaat kijken op welke manier er versoberd kan worden", vertelt een woordvoerder van Zuidasdok.

Bemiddelaar

Bovendien zijn er nog gesprekken gaande met bouwcombinatie Zuidplus. De ontmoetingen worden geleid door professor Hertogh van TU Delft. "Hij treedt op als een soort bemiddelaar", bevestigt de woordvoerder van Zuidplus. Op de noodzaak om een bemiddelaar aan te stellen, kan ze verder niet ingaan.

Wel is bekend dat honderden werknemers van Zuidplus in juni hun werk hadden neergelegd. Volgens de organisatie had dit te maken met uitgestelde werkzaamheden, waardoor een groot deel van de medewerkers voorlopig niet aan de slag kon. Er werd ontkend dat er sprake van was een conflict.

Werkzaamheden

Een deel van de bouwers gaat vooralsnog door met de geplande werkzaamheden. "We zijn daar in mei en juni al mee begonnen. Al lopen deze werkzaamheden ook niet helemaal volgens planning."