Minder alchohol- en drugsvergiftigingen onder jongeren door coronabeperkingen

Het aantal jongeren in West-Friesland dat vorig jaar met alcohol- of drugsvergiftiging met de ambulance naar het ziekenhuis moest , lag in 2020 stukken lager dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de cijfers van de GGD Hollands Noorden, bijgehouden in opdracht van de regionale stuurgroep 'In control of alcohol & drugs'. Volgens West-Friese gemeenten houdt deze daling verband met de coronabeperkingen van afgelopen jaar.

In totaal nam het aantal ambulanceritten onder 12 tot 23-jarigen, als gevolg van een alcohol- of drugsvergiftiging, in 2020 met 35 procent af, ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral het verschil onder minderjarigen is groot: waar er in 2019 33 ambulanceritten voor minderjarigen bedoeld waren, waren dat er in 2020 ‘maar’ 17. Twee daarvan waren voor gevallen jonger dan 16 jaar oud.

Verband met corona

De Westfriese tak van In control of alchohol & drugs ziet een verband met de coronamaatregelen, direct vanaf de eerste beperkingen in maart. Al in het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal vergiftigingen met negen gevallen in West-Friesland. In de zomerperiode, waarbij de terrassen weer open mochten en er veel versoepeld werd, nam het aantal vergiftigingen volgens de stuurgroep in het derde kwartaal weer toe, om vervolgens weer flink te dalen in het vierde kwartaal van 2020.

Waar het aantal vergiftigingen in de zomermaanden met 21 gevallen zelfs hoger lag dan de eerste maanden vóór de coronacrisis, daalde het in de laatste drie maanden van vorig jaar weer naar vijf vergiftigingen.

Zorgen

De steungroep maakt zich zorgen voor als er straks weer versoepeld gaat worden. Burgemeester van Stede Broec en voorzitter van de Westfriese tak van de stuurgroep is bang dat het aantal alcohol- en drugsvergiftigingen dan weer flink toe gaat nemen. "Het lijkt aannemelijk dat er een ontlading komt onder jongeren zodra zij elkaar weer in grotere groepen mogen ontmoeten thuis, bij een vereniging of op evenementen en het terras."

Samen met de GGD en met andere regio's willen West-Friese gemeenten samen aan de slag om een terugval in het aantal vergiftigingen te voorkomen. De regio wil vooral inzetten op interventies, richting 14 tot 16-jarigen en hun ouders en regionale samenwerking op het gebied van handhaving.