Alcohol- of drugsvergiftiging minderjarige jongens in West-Friesland stijgt

WEST-FRIESLAND - Hoewel het totaal aantal drugs- en alcoholvergiftigingen in de regio West-Friesland jaarlijks licht daalt, stijgt het aantal vergiftigingen onder minderjarigen. In het eerste kwartaal van 2020 stijgt het aantal geregistreerde alcohol- en drugsvergiftigingen onder minderjarigen in West-Friesland van 3 (vorig jaar) naar 8.

Het zijn hoofdzakelijk jongens van 16 en 17 jaar oud die door de ambulance zijn opgehaald. Zowel de onwetendheid onder ouders als het toestaan van alcohol- en drugsgebruik blijven zorgpunten. De regio wil daarom meer interventies inzetten, die gericht zijn op de ouders.

Twintig ambulance ritten

In West-Friesland moest in het eerste kwartaal de ambulance twintig keer uitrukken (inclusief de acht minderjarigen). Dat zijn er zes meer dan dezelfde periode vorig jaar. De meeste jongeren waarvoor de ambulance ter plaatse kwam, waren tussen de 18 en 23 jaar. Het is nog te vroeg om te concluderen dat de stijging te maken heeft met de coronamaatregelen. Daarvoor zijn meer cijfers nodig, later dit jaar.