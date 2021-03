West-Friese festivals willen graag doorgaan, maar in welke vorm is nog onduidelijk

Organisatoren van festivals, concerten en andere evenementen, kunnen weer beginnen met plannen, voor ná 1 juli. Dit maakte het demissionaire kabinet vandaag bekend. In geval van annulering, opgelegd door het kabinet vanwege de coronasituatie, staat de overheid garant voor 80 procent van de gemaakte kosten. West-Friese festivals zijn positief gestemd over een festivalzomer in 2021, maar missen duidelijkheid over de spelregels.

Veel organisatoren liepen tegen het probleem aan dat verzekeraars in geval van annulering de kosten sinds vorig jaar niet meer dekken. Evenementen konden daardoor het financiële risico van eventuele annuleringen, niet meer zelf dragen. Wanneer een evenement tussen 1 juli en 31 december door coronabeperkingen niet door kan gaan, zal het demissionaire kabinet 80 procent van de gemaakte kosten betalen. De overige 20 procent worden als lening aan de organisatoren beschikbaar gesteld. Belangrijke voorwaarde is wel dat het evenement al bij twee voorgaande edities, wél in het bezit van een annuleringsverzekering was. Gratis evenementen zijn bovendien uitgesloten van de steunmaatregel. Belemmering opgelost Voor Wouter Maas van Zomerpop in Opmeer lost dit de grootste belemmering bij het organiseren van zijn festival op. "Voor een non-profitorganisatie als wij is het een té groot risico om zelf in te staan voor hoge annuleringskosten." Het festival hield er rekening mee dat ze gewoon door konden gaan, de vraag was alleen in welke vorm. "De line-up staat al voor 70 procent en we zijn altijd in contact gebleven met onze leveranciers", legt Maas uit. Afhankelijk van de mogelijkheden, heeft hij het voornemen om in september gewoon een festival te organiseren. "Wij hebben het voordeel dat we een groot terrein hebben, waar afstand houden goed mogelijk is."

Ook Rob van der Molen is blij met het nieuws. Hij organiseert elk jaar het festival Outdoor Stereo in het Julianapark in Hoorn, wat er sinds 2019 nog een extra dag bij heeft gekregen, in de vorm van het andere festival Hoorn zingt Hollands. "Dit is heel goed nieuws. We waren vorig jaar al heel ver met de voorbereidingen." Koffiedik kijken De editie van 2020 kon door de coronacrisis geen doorgang vinden, maar van der Molen kon de meeste voorbereiding gebruiken voor dit jaar. Ook een groot deel van de programmering verhuist mee naar 2021. "Wat mij betreft gaan we gewoon een festival organiseren eind augustus. Ik heb er zin in." Hoe het festival er precies uit komt te zien, is ook voor hem nog koffiedik kijken. "De maatregelen veranderen per week." Zoals het er nu naar uitziet, is het Andijkse festival Dijkpop een van de eerste, zo niet hét eerste festival dat straks na 1 juli weer kan beginnen. Het evenement staat gepland voor zaterdag 3 juli. "Dit geeft weer perspectief", vertelt organisator Rimbert Bosch. Toch mist hij nog wel duidelijkheid over de precieze spelregels. Evenementen hebben zich nog steeds te houden aan de dan geldende coronamaatregelen. Wat die tegen die tijd gaan zijn, is nog onduidelijk.

Het festival liet de voorbereidingen "op een laag pitje" doorlopen, in afwachting van de mogelijkheden in de zomer. "We wachten op ontwikkelingen, als bijvoorbeeld het vaccineren." Het festival is er klaar voor om, afhankelijk van de mogelijkheden, in juli door te gaan. "Alle acts staan in optie, we kunnen in principe in korte tijd een festival organiseren, zodra er een duidelijk groen licht komt. Te vroeg De Hoornse Stadsfeesten en Live in Hoorn zitten vooralsnog net aan de verkeerde kant van de agenda en staan beide gepland voor eind juni. De Hoornse Stadsfeesten komen als gratis festival sowieso niet in aanmerking voor de subsidiemaatregel in geval van annulering. De organisatie houdt de opties open, maar heeft nog geen idee hoe het evenement er uit zou kunnen zien, vertelt programmeur en voorzitter Theo Viset. "We zijn er vanuit gegaan dat we in ons eigen weekend niet zo groot kunnen uitpakken als normaal. Mogelijk wel wat bescheidener, met bijvoorbeeld een paar binnenlocaties." Het eventueel verplaatsen van het evenement naar een datum ná 1 juli zou een optie kunnen zijn, maar is nog best een ingewikkelde operatie, vertelt Viset. " Dat is vooral afhankelijk van de gemeente, het is te prematuur om daar nu al wat over te zeggen." Niet doorgaan Om diezelfde reden ziet Kees Verbeek van Live in Hoorn het verplaatsen van zijn evenement ook niet zo snel gebeuren. "We zitten met artiesten die ook maar net in een ander weekend moeten kunnen en de gemeente moet meewerken, want zaken als politie moeten ook geregeld worden." Zijn evenement is al lang en breed uitverkocht, maar een tent tot de nok toe gevuld met mensen, ziet Verbeek ook in juli nog niet gebeuren. "Als je logisch nadenkt, dan gaan we er vanuit dat we niet door kunnen gaan. Maar we gaan om de tafel, om te kijken wat de mogelijkheden zijn."