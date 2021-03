Bibian Mentel plaatst allerlaatste Instagram-post: "Ontzettend veel dank"

LOOSDRECHT - Bibian Mentel is uitbehandeld, en dat betekent ook dat ze inmiddels niet meer haar eigen Instagram-posts kan plaatsen. Daarom neemt ze afscheid van haar fans, met een emotioneel dankbericht.

"Wat een liefde heb ik de afgelopen tijd mogen ontvangen", begint de snowboard-kampioene haar post. "Ontzettend veel dank voor jullie berichtjes, kaartjes en bloemen."

Bibian legt ook uit waarom ze juist nu heeft besloten afscheid te nemen: zelf posts plaatsen lukt niet meer. Wel tipt ze haar fans die alsnog op de hoogte willen blijven van haar en het verloop van haar ziektebed: dat kan via de Instagrampagina van haar stichting, de Mentelity Foundation.

Maar Bibian zou Bibian niet zijn als ze niet zou eindigen met een positieve noot: "Er gebeuren op dit moment zoveel mooie dingen. Ik ben ontzettend blij dat ik dit nog allemaal mee mag maken en geniet er enorm van elke dag."

Onlangs maakte Bibian bekend dat ze uitbehandeld is, er zijn uitzaaiingen geconstateerd in haar hersenen. Ze is al vijftien keer aan kanker behandeld, op haar 21ste werd de ziekte voor het eerst bij haar ontdekt.