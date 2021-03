Edamse fractievoorzitter na tweet Baudet: "Scheldkanonnade over me heen"

EDAM - "Ik vraag me af of het niet strafbaar is", zegt GroenLinks-fractievoorzitter Nico van Straalen. De persoonsgegevens van Van Straalen uit Edam werden gisteren door Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet op Twitter gezet. Van Straalen is fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Edam-Volendam en actief als lid van een stembureau in zijn gemeente.

Baudet wekte met de tweet de suggestie dat de verkiezingen op deze manier oneerlijk verlopen. "In mijn gemeente is de fractievoorzitter van GroenLinks ook voorzitter van een stembureau", staat er bij de foto. Tekst loopt door onder de video

Fractievoorzitter GroenLinks Edam-Volendam reageert op tweet Baudet - NH Nieuws

"Mensen belden mij op, want ik zit zelf niet op Twitter, dus had het niet in de gaten", vertelt de fractievoorzitter. "Opeens bleek dat Forum voor Democratie mijn adres en telefoonnummer verspreid had." Een hoop belletjes en mailtjes volgden. Inmiddels heeft hij zijn telefoon maar uitgezet. "Ik ben niet bedreigd, maar het is een soort scheldkanonnade over je heen. Dat trek je je aan, het is niet zo dat het me helemaal koud laat. Maar ik lig er niet wakker van. Ik denk dat Baudet zich wel realiseert dat hij dit niet kan maken. Forum moet zich dit aantrekken." Excuses hoeft hij niet. "Ik weet niet of dat in de lijn van Thierry Baudet ligt. Ik beschouw het als afgedaan."

Quote "Als Forum dit bespreekbaar wil maken, dan moet je dat in de Tweede Kamer doen en niet een lokale politicus confronteren" Nico van straalen - Fractievoorzitter Groenlinks

Van Straalen snapt dat de discussie leeft, maar: "Het is een gebruikelijk systeem om mensen te vragen van de lokale politiek vooral nu we ook door corona meer vrijwilligers nodig hebben en het niet zo makkelijk is om die te krijgen." Ook benadrukt Van Straalen dat hij al jaren actief is op het stembureau en nog nooit commentaar daarover heeft ontvangen. Burgemeester Lieke Sievers reageerde eerder al op de tweet van Baudet. "Er is geen enkele reden om aan zijn betrouwbaarheid te twijfelen; die is boven alle twijfel verheven." "Als Forum voor Democratie dit bespreekbaar wil maken dan moeten ze dat in de Tweede Kamer bespreken", zegt Van Straalen. "Dan moet je niet een lokale politicus zo confronteren, dat heb ik erop tegen."

